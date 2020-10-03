Как с помощью парфюма произвести впечатление и изменить свою жизнь? Духи - не менее важная часть образа, чем стиль в одежде и прическа.

Как с помощью парфюма произвести впечатление и изменить свою жизнь? Духи - не менее важная часть образа, чем стиль в одежде и прическа. Стилист Юлия Авенруд изучает ароматы уже несколько лет. Она провела мастер-класс для женского клуба во Владимире. У нее особый, философский подход к парфюму. Например, селективный аромат под названием The Time - Время. По словам Юлии, он о том, как находиться здесь и сейчас.Юлия Авенруд стилист:- Он очень тонкий, у него есть ноты черного чая и другие сложные компоненты. И он очень интересный. Он может появляться, ускользать и вновь проявляться. Как время. Мы живем в быстром темпе. Может, в какой-то мере, он философию нашу отражает. Как важно беречь каждую минутку.Когда выбираешь духи, важно их протестировать. Желательно, "поносить" их в течение дня. По словам Юлии Авенруд, древесные и цитрусовые ноты в парфюме помогают настроиться на работу. И не отвлекают сотрудников. К романтичному настроению подойдут цветы. А вечерний аромат для выхода в свет может быть с пряностями, смолами и бальзамами, с оттенком бергамота.. Чтобы оставить после себя приятный шлейф. Ну а для занятий спортом подойдут легкие парфюмерные "наряды" - морские - или так называемые "акватические". Это, кстати, один из самых молодых ароматов - он стал популярен только в 90 годы прошлого века.Сегодня есть даже профессия - парфюмерный стилист. Он подбирает для человека аромат, в зависимости от образа жизни и характера. Человек может и не подозревать, что ему подходит определенный запах. Открытия могут быть неожиданными. Алла Матюшкина рассказывает: ее подруга была очень удивлена, когда ей подошел парфюм с нотками табака.Алла Матюшкина:- Когда она мне дала образец, который ей понравился, сам аромат табака не распробовала, не смогла его определить. Но при этом этот запах ассоциировался именно с этой дамой. Он отражал ее суть, раскрывал ее внутренние черты. Которые мне, как близкому человеку были понятны. Но, может быть, оставались за кадром для большинства.