Это первый случай, когда в рамках акции "Улыбнись" была оказана помощь животному.

Челюстно-лицевой хирург Андрей Останин из Владимира провел уникальную операцию в Томске в рамках благотворительной акции "Улыбнись-2020". У шестимесячного мейн-куна была выявлена патология – врожденная расщелина неба. В результате пища частично попадала в носовую полость. Это не только было не удобно для животного, но создавало угрозу жизни. Благодаря методике перемещения лоскутов, Останину удалось спасти котенка с серьезной патологией.Это первый случай, когда в рамках акции "Улыбнись" была оказана помощь животному. 18-я Всероссийская благотворительная акция проходит с 29 сентября по 3 октября. Она направлена на помощь детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.(Фото:НИИ Микрохирургии (г.Томск) )