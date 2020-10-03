Общая сумма средств, выделенных на поддержку россиян, составляет около 6 миллиардов рублей.

Военным пенсионерам повысили пенсии с 1 октября. В частности, индексация затронула бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН,МЧС. Так, прибавку получат около 2,6 миллионам человек. Общая сумма средств, выделенных на поддержку россиян, составляет около 6 миллиардов рублей, сообщает издание «Известия» .