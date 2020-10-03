Субботнее ЧП в автобусе 26-ого маршрута. Проверку начала полиция.

Субботнее ЧП в автобусе 26-ого маршрута. Проверку начала полиция.Этим утром, около 11.00 пьяные пассажиры устроили дебош в салоне автобуса. Трое молодых людей отказались платить за проезд, скандалили и на выходе на остановке " Руськино" разбили боковое стекло автобуса. В него полетела бутылка. Осколки разлетелись по всему салону. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Дебоширам удалось скрыться. Автобус снят с линии. Полицейские опрашивают водителя и кондуктора. Чтобы установить личность злоумышленников, стражи порядка будут запрашивать и видео с камер наблюдения, установленных на кинокомплексе.Мария Платанюк