Все вырученные средства пойдут на помощь приюту для бездомных животных

Во Владимире пройдет благотворительный концерт «Рок в защиту животных». Международная акция стартует 4 октября на рынке на Студеной. Начало в 16.00. Как сообщили организаторы, на сцене бесплатно выступят несколько музыкальных групп: «Вне Трафика», «Имени 850-летия», «ТриЧетыре!», «Плохая идея», «Твоюжналево», «Меридиан 180°», «Хэтбэнд».«Рок в защиту животных» — всероссийская благотворительная акция, проходящая одновременно в разных регионах страны и приуроченная ко Дню защиты животных. Целью её проведения фестиваля организаторы называют привлечение внимания к проблеме защиты животных, информационное просвещение населения. Все вырученные средства пойдут на помощь приюту для бездомных животных