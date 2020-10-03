Анатолий Ефремов из села Жерехово Владимирской области знает самые грибные места в нашем регионе.

Сегодня отмечается Всемирный день грибника. В этом году грибной сезон удался. Но, правда, летний. Осень оказалась на грибы не богата. Анатолий Ефремов из села Жерехово Владимирской области знает самые грибные места в нашем регионе. А главное, в отличие от других любителей тихой охоты, делится секретными местами безвозмездно. Мы прогулялись с ним по осеннему лесу.Анатолий Ефремов грибник:- Ну настоящий грибник все равно что-то найдет! Пусть он.. А, какой хороший! И чистый.. И обработанный уже. Просто прелесть!.Да, конец сентября-начало октября в этом году - сезон для грибника неудачный. Виновато теплое сухое лето, рассказывает Анатолий Ефремов. Обычно на этой поляне растут черные грузди, даже когда сухо - можно набрать целую корзину. Но сейчас -пусто. А на этом месте пару недель назад можно было собрать не одно ведро лисичек. Причем, достаточно крупных. Но не в этот раз. Два подберезовика и пара лисичек - вот и весь улов.Но одно сокровище все-таки найти удалось. Это березовый гриб - Чага.Анатолий Ефремов грибник:- У меня дома стоит заваренный в банке.. Он может месяц простоять, не портится вода совершенно. И вот его пить, это профилактика.Анатолий Ефремов знает эти места с семи лет. Каждое дерево, каждую поляну. Однажды только возле одного дерева нашел около 80 белых грибов! В отличие от других грибников, мест не скрывает . Уверен: добычи на всех хватит. В Жерехове его знают все местные. И зовут его Толян Толяныч.-Вам не жалко так вот места рассказывать свои? - Нет, абсолютно не жалко! Я всегда всем рассказываю, где есть грибы.Подивница - съедобный вид груздей. Растет большими семьями в одном месте. Находка для ленивых, уверен грибник. Правда, подготовительных работ немало. Сначала его замачивают в дождевой воде.Анатолий Ефремов грибник:- Почистить все прямо добела . Потом порезать крупными. И в воду на пять суток в подсоленную. И воду менять.Несколько лет назад у Толяна Толяныча сгорел дом. И не осталось ничего. Огород, погреб, да три кошки: Пуша , Мурка и Ласка. Новое жилье построили по федеральной программе. Правда, без мебели. Здесь помогли соседи.Анатолий Ефремов грибник:- Вот холодильник. Вот шкаф. Это все люди, добрые люди. Стол мне глава администрации подарила, стулья я сам делал. Кто ковер, кто что!Толяна Толяныча в Жерехове знают как гостеприимного хозяина. Стол у него всегда ломится от угощений. И все - с собственного огорода. Также его знают как тамаду. Его эталон актерского мастерства - Фаина Раневская. Он тоже старается смешить людей и импровизировать.Анатолий Ефремов грибник:- Я люблю компанию, да. Одиночество страшная вещь. - К вам всегда кто-то в гости заходит?-Да, обязательно.. Обязательно. - Всегда всех накормите?- Это обязательно! Последнее отдам. К ранней весне мой погреб уже пустой.Если делать добро безвозмездно - оно вернется вдвойне. Главный девиз Толяна Толяныча из поселка Жерехово.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.