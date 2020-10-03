Сразу несколько типографий и рекламных агентств установили баннеры с информацией об исчезновении ребёнка.

Шестой день продолжаются поиски семилетнего Савелия Роговцева. из школы в пос. Горки Камешковского района Владимирской области. На месте пропажи ребенка развернут круглосуточный штаб. Поиск не останавливается ни на минуту. На городских улицах уже появились баннеры с информацией о пропавшем школьнике.Сразу несколько типографий и рекламных агентств откликнулись на просьбу ДПСО «LizaAlert» отпечатать и установить баннеры с информацией об исчезновении ребёнка. При содействии местных администраций, предпринимателей и просто неравнодушных граждан билборды уже установлены в населенных пунктах Камешковского района, в городах Камешково, Ковров, Владимир, Рязань. В Коврове информация об исчезновении Савелия Роговцева транслируется на информационных табло- сообщают добровольцы из поискового отряда «LizaAlert»Следователи продолжают разыскивать водителей, которые могли быть 28 сентября в Горках с половины второго до половины третьего дня. А волонтеры просят поделиться записями видеорегистраторов. Если вам что-либо известно о местонахождении Савелия , просьба сообщить по телефона8 (800) 700-54-52 или 112.(Фото:«LizaAlert»)