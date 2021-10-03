ТАСС совместно с Госдумой опубликовал список нововведений октября. Бесплатные прививки в частных...

ТАСС совместно с Госдумой опубликовал список нововведений октября.Бесплатные прививки в частных клиниках.С 1 октября прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, а также в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, можно будет сделать бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках. Учреждение при этом должно работать в системе территориального обязательного медицинского страхования.Повышение зарплат бюджетниковНа это нововведение могут рассчитывать не все. 1 октября на 3,7% повысили оклады военных, проходящих службу по контракту; военных срочной службы; полицейских; таможенников; пожарных; сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения; некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.Без фото недействительны: новые правила техосмотра1 октября аннулируются диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности. Диагностические карты должны выдаваться только в специальных пунктах с обязательной фотофиксацией машин при прохождении ТО с указанием на фото координат точки, где авто находилось во время съемки.Условия заключения страховки станут прозрачнееНа этом нововведении настоял Банк России. Вся информация, как указывает регулятор, должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта. Требования будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года — в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года — по другим видам добровольного страхования.Для людей с инвалидностью заработает система электронных сертификатовНачиная с 1 октября в государственной информационной системе у каждого гражданина, нуждающегося в средствах реабилитации, будет цифровая запись об этом. Сертификат привяжут к карте "Мир", на которую будут зачисляться денежные средства. Полученную госпомощь можно потратить на средства реабилитации из предложенного на сайте системы списка магазинов.За сокрытие средств на электронных кошельках будут штрафоватьС 1 октября вступает в силу закон, согласно которому вводится административная ответственность за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. При нарушении сроков представления отчетов будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф — в зависимости от количества дней просрочки. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20 до 40% средств, зачисленных за отчетный период.Сотовые операторы обязаны передавать сведения по запросу РоскомнадзораОператоры связи с 1 октября будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах — юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.Перечень иностранных источников для признания НКО иноагентом расширятИностранными агентами с сегодняшнего дня считаются в том числе российские юридические лица, чьими конечными владельцами являются иностранцы или лица без гражданства. Кроме того, вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Им становится информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.Подозреваемым в финансировании терроризма запретят участвовать в религиозных группахЗапрет также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ, а ещё на тех, в чьих действиях суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.Начало переписи населенияС середины октября стартует Всероссийская перепись населения. Принять участие можно на портале "Госуслуги" до 8 ноября. В остальных случаях пройти перепись можно до 14 ноября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.ФОТО: https://www.pexels.com/ru