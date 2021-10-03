Таврида.АРТ - самый знаменитый фестиваль в России для творческой молодежи. Он проходит в...

Таврида.АРТ - самый знаменитый фестиваль в России для творческой молодежи. Он проходит в Капсельской бухте в Крыму. В течение пяти дней участники встречаются с лучшими специалистами в сфере медиа, театра, музыки, танцев. В этом году на фестивале собрались 5 тысяч человек. Из них 18 - владимирцы. Как на фестивале "Таврида.АРТ" сбываются мечты?- расскажем прямо сейчас в нашем эксклюзивном материале из Крыма.Реквием Джузеппе Верди открыл фестиваль "Таврида.АРТ". На экране - кинохроника блокадного Ленинграда. В память о 80-ой годовщине начала блокады - 8 сентября.Реквием на русском языке исполнили молодые музыканты - Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Государственная академическая хоровая капелла.Вечером - концерты. Днем - образовательная программа. Министр культуры России Ольга Любимова, музыкант Сергей Шнуров, телеведущий Эрнест Мацкявичюс. С лекцией "Синтез науки и искусства" выступил помощник Президента России Андрей Фурсенко. Он призвал молодых ученых продвигать задумки. А государство поможет грантами.Андрей Фурсенко, помощник Президента России: «Интерес к науке сегодня таков, которого не было и в Советском Союзе. Две трети родителей считают, что было бы неплохо, чтобы их дети, когда выросли, занялись наукой».67 победителей со всей страны получили около 42 миллионов рублей. Екатерина Романова благодаря Тавриде попала в новую для себя сферу - кино. И скоро опубликует первую книгу.Екатерина Романова, г. Химки, Московская область: «Мы настолько сдружились с нашей командой и нашим режиссером, что мои навыки копирайтера как-то аккуратно перетекли в область сценариев. Теперь я понимаю, что этому нужно учиться, что это классное направление. Можно сказать, что Таврида дала мне новые возможности”.А у Кристины Александровой сбылась мечта. Ее песни услышал мир. В Капсельской бухте девушка познакомилась с талантливыми исполнителями, которые вышли на сцену с ее песней "Океаны".Кристина Александрова, г. Тверь, Тверская область: «Я просто сидела на Тавридовских качелях около моря.., очень долго смотрела на них и слушала бит, который мне скинули.. И поняла, что можно сочинить про океан. Почему бы и нет?»Катя Зинова, студентка РАНХИГС, участница из Владимира по направлению "Танцы". Танцоры со всей России объединились и записали видео на фоне горно-морских пейзажей Капсельской бухты. На время она стала их домов.Екатерина Зинова, участница фестиваля Таврида-АРТ, г. Владимир: «Тепло, удобно, уютно, палатка большая. Достаточно много места. И вещи положить, и вдвоем разместиться».Почти две с половиной тысячи палаток - на пустынной равнине Крыма. В них пять дней жила творческая молодежь. Фестиваль не состоялся бы без волонтеров. А чем волонтер отличается от участника?Вадим Ножкин, г.Москва: «В первую очередь волонтер меньше спит! 3-4 часа есть.. Мои тимы, которые отвечают за микрогруппы, спят еще меньше».Поспать можно и в очереди за зарядкой телефона - на специальных станциях. А в очереди за хлебом и арбузом с полевой кухни можно простоять час.Каждый год на склонах Тавриды появляются новые арт-объекты. Их задумывают и реализовывают сами участники. Маяк, алые паруса, солнце, киты, глобус. И одна из самых крупных философских скульптур - "Человек смотрящий в море".Александр Петров, республика Мордовия: «Символизирует мысли.. Человека, который смотрит в свое будущее и смотрит на море, вдохновляется видами. Меня вдохновляет простотой и символизмом. Простая железная конструкция с большой смысловой нагрузкой».Попасть на творческий кластер могут и целые семьи благодаря проекту "Родные любимые" от "Большой перемены". Они расписали буквы арт-объекта. С одной стороны буквы семья Титовых изобразила своих кота Ирисона и собаку Дейла. А с другой - себя.Алексей Титов. г. Уфа: «Узнаете, это муж? По форме носа можно понять, что это я. А это я - по размерам жена и дочка наша»730 образовательных и развлекательных событий одновременно - за несколько дней. Лекции, мастер-классы, концерты, выступления клубов исторических реконструкций, мюзиклы..Таврида.АРТ снова и снова подтверждает статус "самого масштабного молодежного фестиваля" в стране. В этом году онлайн-трансляции фестиваля посмотрели 30 миллионов раз.-Где-то мастер-классы. Кто-то танцует, кто-то поет. Музыка здесь не останавливается ни на секунду. Здесь, действительно, свобода мысли. Свобода смыслов. И каждый найдет что ему по душе, что ему интересно!Сегодня главная конкуренция в мире - конкуренция за таланты. Об этом на сцене арт-фестиваля заявил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Поэтому важно объединять одаренных людей. Хотя бы раз в год.-Нужно принять все точки зрения.. Принять этот несовершенный мир. И сделать в нем совершенного себя!Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.