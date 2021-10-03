Соседи пришли на помощь девушке и спасли ей жизнь.

Во Владимирской области вынесли приговор 23-летнему мужчине, который напал с ножом на свою бывшую девушку. 18-летняя жительница Владимира получила 30 ударов ножом по голове и телу. Спасли её соседи.23-летний житель Собинского района признан виновным в покушении на убийство.«С 2018 года молодой человек состоял в близких отношениях с жительницей города Владимира. После разрыва отношений, в сентябре 2020 года, мужчина напал на неё в подъезде», - сообщает СУ СКР Владимирской области.Причиной конфликта стала ревность молодого человека.Нападавший успел 30 раз ударить клинком бывшую возлюбленную, но девушка оказала активное сопротивление, на помощь выбежали соседи. Жизнь девушке удалось спасти.Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет в колонии строгого режима.