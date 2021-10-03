27-летний владимирец потерял карту, к которой был привязан его банковский счёт. На следующий день...

27-летний владимирец потерял карту, к которой был привязан его банковский счёт. На следующий день мужчина решил обратиться в полицию, поскольку со счёта начались денежные списания.Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий изучили информацию о списаниях. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, картой расплачивались в разных торговых точках города. В дальнейшем полицейские установили личность покупателя. Им оказался 64-летний житель областного центра.Мужчина оплатил чужой картой свои покупки, потратив в общей сложности около 12 000 рублей.Следственным отделом УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело.ФОТО: https://www.pexels.com/ru