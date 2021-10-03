Маски уже давно стали частью нашей жизни. И модницы пытаются адаптировать их к своим повседневным...

Маски уже давно стали частью нашей жизни. И модницы пытаются адаптировать их к своим повседневным нарядам. Но есть и маски высокой моды. Переплетения проволоки и искрящихся кристаллов Сваровски - это о работах Евгении Хреновой из Владимира. Ее модные аксессуары уже покорили Неделю моды в Милане и в столице. Что и кто вдохновляет дизайнера - с Евгенией встретилась Любовь Истратова.Евгения Хренова, больше известная за рубежом как Ева Игнис, огонь по-латыни, - создает украшения больше 10 лет. Училась в ВлГУ на историка-лингвиста. И именно там во время лекций об Индии влюбилась в культуру этой страны. Новый виток творчество Евгении получило во время пандемии.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений: «У меня в голове возник вопрос: "А что если нам всегда придется ходить в масках, которые скрывают нашу личность, которые скрывают наши лица и наши эмоции? Как мы будем выражать себя?" И вот тогда мне пришла в голову идея маски-накладки, которую можно надевать поверх медицинской маски, легко обработать, легко сменить медицинскую маску».Прочность, практичность и удобство - ключевые критерии изделий Евгении. Отсюда - важность правильно распределить вес фурнитуры. При этом мастер никогда не знает, как украшение будет выглядеть в итоге, и не готовит предварительных эскизов.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений: «Я настолько счастлива в своей работе, что я боюсь представить себя без нее. Я не чувствую, что я работаю. Я просто живу очень интересно, активно, ярко, и делаю о, что мне нравится».Ева Игнис - самоучка: холодную технику, вайр вреп, плетение из проволоки полностью освоила сама. А чтобы не ограничивать себя в этом искусстве, вскоре решила овладеть и пайкой.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений: «Улыбнулась удача и я познакомилась с нашим владимирским ювелиром Карелиным Сергеем Ивановичем, безумно талантливым человеком. К сожалению, он недавно нас покинул...Я брала у него частные уроки, которые были просто невероятными, продуктивными».Член "Союза художников России" Сергей Карелин достоин отдельного упоминания. Его самая узнаваемая работа - "Часы для планеты Земля". На их создание у мастера ушло 20 лет. Новейшая технология огранки алмазов, "живая дисперсия", заставляет камни "играть", раскладывая белый свет на цветные компоненты. Сама суть часов далеко не радужна: они отсчитывают время от рождения Земли до её поглощения Солнцем через 5 миллиардов лет - отсюда только 5 делений. Призвав забыть о разногласиях, Сергей Карелин хотел объединить всех людей на Земле. Свои часы он подарил ООН.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений: «В ближайшее время я смогу наконец-то отдать ему дань уважения и использовать все знания, которые он мне передал».Развивая тему масок и осваивая Тик-ток, Евгения получила поддержку близких и подписчиков. Уже через год начались показы - в Милане, Нью-Йорке и Москве. В жемчужине коллекции на Неделе моды в столице - ведущая модель Вячеслава Зайцева Елена Шаповалова.Её изделия берут для частных коллекций, подиумов, выставок и фотосессий. Среди последних звезд, оценивших антиковидые аксессуары Евгении, российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева. Маска стала изюминкой для её Дня Рождения,- ведущая арендовала аксессуар для участника танцевального коллектива.Евгения Хренова, дизайнер аксессуаров и украшений: «У нас идёт очень мощная коллаборация с модельером Жан Николь и её Мировой академией моды. Они последователи творчества Вячеслава Зайцева. Как раз с ними у нас физические показы. Это ювелирный показ "Эстет".Словно следуя за наставником, в своих новых коллекциях Евгения делает ставку, как он сама выражается, на осознанность - фокус внимания на настоящем. В планах капсулы, посвященные экологии, сильным человеческим эмоциям и детским травмам. А как это воплотится в жизнь, увидим и расскажем. Любовь Истратова, Семён Карпов, Вести-Владимир