3 октября православные чтят память Святого великомученика Евстафия (в народе – Астафия).

3 октября православные чтят память Святого великомученика Евстафия (в народе – Астафия).Астафьев День прозвали Ветряком, люди издревле оченьвнимательно относились к запретам 3 октября. Все происходящее в этот деньоказывает влияние на будущее.День считается тяжелым энергетически, а по ветру определялипогоду на зиму и позднюю осень.Холод 3 октября предвещает снежную зиму. Если на улице многошишек – стоит ждать сильного похолодания к концу зимы.Что нельзя делать в Астафьев День? Очень важно учитывать этифакторы, чтобы не привлечь беду. В народе есть поверье, что нельзя стряхиватьводу с рук после мытья, это привлекает нечистые силы.Запрещается одалживать предметы кухонной утвари у других,лучше воздержаться от походов в заведения общественного питания. Нельзясадиться за стол, за которым уже сидят тринадцать человек.3 октября не стоит дарить и принимать подарки. Еслипланируется торжество, нужно воздержаться от любых ссор, даже самыхминимальных. Нельзя завидовать, даже если зависть – белая.На Астафьев День нельзя смотреться в зеркало, которое небыло окроплено святой водой. По поверьям, неосвященное зеркало может затянутьчеловека на сторону зла.Молодым женщинам не рекомендуется выходить на улицу дополудня, так как ветер может "сдуть" их красоту.