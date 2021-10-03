По актуальной информации регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни скончались 8...

По актуальной информации регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни скончались 8 человек. В 33 регионе общее число летальных исходов от коронавируса приближается к 2 тысячам - на сегодняшний день болезнь унесла 1989 жизней.Также известно, что за сутки выздоровели 128 владимирцев. Всего переболевших во Владимирской области 50 071 человек.По данным владимирской мэрии на 1 октября, общее число жителей Владимира, привившихся первым компонентом вакцины, составило 94961 человек. Оба компонента вакцины получили 89214 жителей города.Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения города поступило 141867 комплектов вакцины.Напомним, за сутки официально подтверждено ещё 227 случаев ковид-19.ФОТО: https://www.pexels.com/ru