Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о...

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в д. Прокудино.Оказалось, что к пожарному водоему, расположенному в населенном пункте, не обустроен подъезд с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.В отношении виновного должностного лица вынесено постановление об административном правонарушении, его оштрафовали на 15 тыс. рублей.Также в адрес главы администрации Ильинского сельского поселения внесено представление, однако требования исполнены не были.Этот факт послужил основанием для обращения прокурора в суд с исковым заявлением об обязании администрации Ильинского сельского поселения привести в нормативное состояние площадку для установки пожарных автомобилей и забора воды у пожарного водоема.Иск удовлетворен. Решение суда в законную силу не вступило.ФОТО: https://www.pexels.com/ru