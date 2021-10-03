В начале сентября в одной из организаций Юрьево-Польского района обнаружили пропажу 100 литров...

В начале сентября в одной из организаций Юрьево-Польского района обнаружили пропажу 100 литров топлива. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД,удалось установить причастность к хищению двух работников организации. Ими оказались местные жители 1987 г.р. и 1972 г.р.Фигуранты слили бензин, чтобы в дальнейшем реализовать и поделить вырученные деньги между собой. Часть похищенного задержанные успели продать, оставшуюся изъяли сотрудники полиции.Следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.ФОТО: https://www.freeimages.com/ru