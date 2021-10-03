Сегодня днем ожидается малооблачная погода, +9..11°, ветер слабый. Ближайшей ночью нас ждёт...

Сегодня днем ожидается малооблачная погода, +9..11°, ветер слабый. Ближайшей ночью нас ждёт переменная облачность, температура +5..+7°.В течение дня ветер будет менять направления, его скорость составит до 4 м/с.В центре ФОБОС отмечают, что повышенное атмосферное давление обусловлено обширным антициклоном. В последующие дни давление продолжит повышаться. В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм рт. ст., что на 20-22 единицы выше нормы. Такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров.Понижение атмосферного давления начнётся со среды, 6 октября.ФОТО: https://www.pexels.com/ru