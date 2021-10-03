Главным преимуществом использования портала является экономия личного времени, круглосуточная доступность портала, отсутствие очередей...

Сотрудники полиции Центрального округа столицы напоминают гражданам, что пользоваться порталом Госуслуг не только удобно, но и выгодно.Портал Государственных услуг является единой точкой доступа к информационным системам различных структур. Все услуги предоставляются в онлайн-режиме.Главным преимуществом использования портала является экономия личного времени, круглосуточная доступность портала, отсутствие очередей при получении услуги, конфиденциальность, скорость получения информации, а также возможность оплачивать госпошлину со скидкой.Для получения доступа к Госуслугам в электронном виде необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ (Единый портал государственных услуг). Это можно сделать онлайн на сайте http://www.gosuslugi.ru.У портала есть версия для слабовидящих людей. Также получать государственные услуги в любое удобное время стало возможно благодаря мобильному приложению Единого портала gosuslugi.ru. Установив приложение на свой телефон, пользователи мобильных устройств получают возможность проверять штрафы ГИБДД, оплачивать судебные и налоговые задолженности, просматривать каталог федеральных и региональных услуг и многое другое.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60