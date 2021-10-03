По итогам внутрироссийского отбора на звание лучших претендуют поселок Висим в Свердловской...

По итогам внутрироссийского отбора на звание лучших претендуют поселок Висим в Свердловской области, деревня Бёхово в Тульской области и село Вятское в Ярославской области. Как сообщают коллеги "Вести-Ярославль", итоги конкурса подведут уже в октябре. Деревни-победители будут удостоены знака UNWTO «Лучшие туристические деревни» и включены в программу модернизации.Помимо этого, по результатам проекта появится всемирный реестр деревень, которые, по словам Зарины Догузовой, «бережно сохранили свою уникальность, аутентичность, культурно-историческое наследие и при этом адаптированы под запросы современного туриста».К сожалению, ни одна из деревень Владимирской области не попала в шот-лист. Однако, напомним, что в нашем регионе звание самой красивой получила деревня Дворищи Киржачского района.