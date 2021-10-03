Об усадьбе Муромцево говорят в парке Царицыно в Москве. Это стало возможным благодаря решению...

Об усадьбе Муромцево говорят в парке Царицыно в Москве. Это стало возможным благодаря решению ландшафтных дизайнеров, фестивалю "Исторические сады", где дизайнеры своими проектами привлекают внимание к забытым садам и усадьбам.Русская жемчужина. Скрытая красота старинной усадьбы. Так называется проект Милены Борисовой и ее коллеги Евгения Роговова. Милена признается: была в Муромцеве впервые и осталась под впечатлением от личности Храповицкого. И одновременно поразилась, в каком плачевном состоянии усадьба сегодня. Милену, как ландшафтного дизайнера, поразило, как Храповицкий сумел создать садовую эклектику - соединив регулярный и пейзажный парки. Водные каскады работы польского архитектора были технологичны для своего времени. Рециркулируемые, даже с подсветкой! Поэтому дизайнеры воспроизвели перспективу, которая открывалась с террасы замка на музыкальный павиольон.Милена Борисова, ландшафтный дизайнер, г. Москва: «Чтобы подчеркнуть динамику воды, в каскадах парят скаты. Это скульптура авторства Веры Седовой. Также мы использовали другие непривычные материалы. Например, музыкальный павиольон изображен в современном графическом стиле на прозрачном монолитном поликарбонате. Я надеюсь, что как можно больше людей узнают об усадьбе Муромцево. Оказалось, что многие люди не знают о ее существовании. А ведь это уникальный ландшафтно-парковый объект».