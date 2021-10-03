Инцидент произошёл в мае текущего года. Нетрезвый 47-летний житель Гусь-Хрустального района,...

Инцидент произошёл в мае текущего года. Нетрезвый 47-летний житель Гусь-Хрустального района, проходя по одной из улиц своего посёлка, заметил хозяйственную постройку. Предположив, что внутри может быть что-то, имеющее ценность, злоумышленник взломал замок, проник внутрь помещения и похитил оттуда инструменты, удлинитель и набор ключей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с похищенным инвентарём фигурант скрылся с места преступления.Продолжая противоправные действий, мужчина совершил ещё одну кражу музыкального инструмента и ноутбука.Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 57 000 рублей.Фигуранта задержали полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района. Свою вину в содеянном мужчина признал, пояснив, что часть похищенного продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.ФОТО: https://www.pexels.com/ru