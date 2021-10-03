В том числе водителям разъяснили правила использования ремня безопасности несовершеннолетними пассажирами.

В рамках мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с волонтерским движением «Рожденные помогать» ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж» провели акцию «Маленький пассажир - большая ответственность».В дневное время участники акции вышли на одну из оживленных улиц Киржача вблизи средней общеобразовательной школы № 2. Участники акции обращались к родителям, приезжающим за своими детьми, а также водителям общественного транспорта с напоминанием об обязательном использовании для перевозки юных пассажиров специальные детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.Кроме того, водителям разъяснили правила использования ремня безопасности несовершеннолетними пассажирами. Всем водителям и родителям школьников участники акции вручали тематические памятки.