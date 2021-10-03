С октября между Москвой и Нижним Новгородом начала курсировать десятивагонная «Ласточка» повышенной...

С октября между Москвой и Нижним Новгородом начала курсировать десятивагонная «Ласточка» повышенной комфортности. «Ласточка» повышенной комфортности.Как сообщают в пресс-службе РЖД, в новом поезде увеличено количество мест и повышен комфорт во всех классах обслуживания.Изменения в конструкции и системе управления позволили увеличить длину состава до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевозить 727 человек. В салоне установлен новый тип кресел с откидывающимися спинками. Все сидения оборудованы индивидуальными розетками и USB-портами. Увеличено количество мест для пассажиров бизнес-класса: теперь он полностью занимает первый вагон. В бизнес-классе есть подставка для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.Количество санитарных комнат увеличено до 11, при этом одна из них адаптирована для маломобильных пассажиров. В подвижном составе предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 10 расположены места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва останется прежним. Новый состав будет отправляться из Москвы в 07:15 и прибывать в Нижний Новгород в 11:00. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 13:36 и прибывать в Москву в 17:39. До конца года на Горьковскую железную дорогу прибудет ещё одна новая «Ласточка».