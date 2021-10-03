Пациента с подозрением на коронавирус снова привезли к зданию администрации Владимирской области. Медики вновь пожаловались на нехватку мест в больницах. Инцидент произошел в ночь на 3

Пациента с подозрением на коронавирус снова привезли к зданию администрации Владимирской области. Медики вновь пожаловались на нехватку мест в больницах. Инцидент произошел в ночь на 3 октября. Бригада медиков привезла пациента к лестнице Белого дома. Так, по их словам, фельдшеры попытались привлечь внимания общественности. Во всех стационарах области и города нам отказали. Наш старший врач