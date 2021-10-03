По словам директора Департамента труда и занятости населения Андрея Григорьева, ситуация на рынке...

По словам директора Департамента труда и занятости населения Андрея Григорьева, ситуация на рынке труда Владимирской области стабилизировалась. Показатели достигли уровня 2019 года, что соответствует общероссийским значениям.По данным Росстата, численность занятого населения региона в возрасте от 15 лет и старше составляет 686 тысяч человек, целевой показатель по данным статистики – 692 тысячи человек. На сегодняшний день на учёте в центрах занятости области состоит около 6,5 тысяч безработных граждан. В начале этого года показатель был на уровне 25 тысяч человек. Вместе с тем владимирские работодатели на портале «Работа в России» trudvsem.ru предлагают 27 тысяч вакансий.В ведомстве напомнили, что с марта в нашем регионе действует программа субсидирования найма, согласно которой работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости. За 6 месяцев действия программы от работодателей поступило заявок на 2,7 тыс. рабочих мест. Субсидии в размере минимальной оплаты труда, увеличенной на сумму страховых взносов, получили 96 работодателей на общую сумму более 3 млн рублей. С начала действия программы трудоустроены 299 человек, при этом более 30 процентов из них – это граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также люди с инвалидностью. С 5 октября будет расширено количество категорий граждан, попадающих под действие субсидии.ФОТО: https://www.pexels.com/ru