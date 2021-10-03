Сотрудники отделения судебных приставов Меленковского района взыскали с должника, осужденного за...

Сотрудники отделения судебных приставов Меленковского района взыскали с должника, осужденного за незаконную рубку лесных насаждений, ущерб, в размере более 450 тысяч рублей.Суд приговорил 59-летнего мужчину к лишению свободы сроком на 1,5 года условно, а также назначил наказание в виде взыскания компенсации. Поскольку должник не стремился выплатить компенсацию, ему временно ограничили выезд за пределы Российской Федерации.Однако и это не сподвигло к уплате долга. И тогда на трактор МТЗ-82, принадлежащий мужчине, наложили арест. Кроме того, пристав вынес постановление о временном ограничении права управления транспортным средством.Именно это сыграло решающую роль, сообщают в пресс-службе регионального отделения ФССП. Мужчина, осознав, что не сможет управлять спецтехникой, оплатил задолженность в полном объеме.ФОТО:https://www.pexels.com/ru