На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 227 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
59 - во Владимире;
26 - в Муромском районе;
25- в Гусь-Хрустальном районе;
22 - в Ковровском районе;
11 - в Суздальском районе;
10 - в Петушинском, Кольчугинском и в Александровском районах;
9 - в Юрьево-Польском и Вязниковском районах;
8 - в Собинском районе;
7 - В Киржачском и Гороховецком районах;
6 - в Меленковском районе;
3 - в Камешковском районе;
2 - в городе Радужном и Селивановском районе;
1 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 891 случай заболевания.