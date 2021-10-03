На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 227 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:59 - во Владимире;26 - в Муромском районе;25- в Гусь-Хрустальном районе;22 - в Ковровском районе;11 - в Суздальском районе;10 - в Петушинском, Кольчугинском и в Александровском районах;9 - в Юрьево-Польском и Вязниковском районах;8 - в Собинском районе;7 - В Киржачском и Гороховецком районах;6 - в Меленковском районе;3 - в Камешковском районе;2 - в городе Радужном и Селивановском районе;1 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 891 случай заболевания.