В 33 регионе синоптики прогнозируют сильный туман. В ночь на 4 октября может снизиться видимость до...

В 33 регионе синоптики прогнозируют сильный туман. В ночь на 4 октября может снизиться видимость до 500-900 м.Водителям рекомендуют быть осторожнее.Также, в центре ФОБОС сообщают, что сегодня атмосферное давление побило рекорд 1988 года - тогда стрелка барометра остановилась на уровне 761,3 мм рт. ст. Сегодня к полудню приборы показали 762,6 мм рт. ст. Это второй по счёту метеорологический рекорд октября 2021 года. С каждым днём атмосферное давление в центре антициклона будет расти, а значит, барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6-7 октября.При таком атмосферном давлении гипертоники могут чувствовать себя дискомфортно, зато можно рассчитывать на солнце.ФОТО: https://www.pexels.com/ru