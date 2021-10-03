Насколько сложно отказаться от еды на 8 дней? Лечебное голодание давно известно как метод...

Насколько сложно отказаться от еды на 8 дней? Лечебное голодание давно известно как метод альтернативной медицины для очищения и даже омоложения организма. Правда, голодать можно строго под надзором специалистов. В одном из лечебных центров голодания на Алтае побывала Валерия из Владимира. Она поделится своими впечатлениями.Валерия Лебедева: "Мне вообще не было сложно. Был момент, когда я выезжала, у меня самолет в этот день.. И я родителям сказала - я , наверное, не справлюсь. Я так люблю есть! Я не смогу 7 дней. Мне казалось, это так тяжело. Как вообще можно неделю без еды?Я голодала 8 дней, и один из дней у меня был на полусухом голодании. То есть что такое голодание? Полноценно отказ от еды. Ты все эти дни сидишь на воде. Питаешься водой.. А один день у меня был на полусухом, я думала, что справлюсь легко. И сама предложила врачу. И она ответила - да, выглядишь прекрасно, настроение супер, позитив.. Поэтому давай попробуй. Полусухое голодание это когда ты не можешь принимать воду внутрь. Ты можешь ванную посещать, чистить зубы, но воду внутрь нельзя. Есть еще формат сухого голодания, когда даже под дождь нельзя попасть.Целый день был расписан с утра до вечера. То есть, с 8 утра мы все вставали, и у тебя целый день процедуры - и лечебные грязи, и ванны, очень много чего. И было свободное время. До вечера, до 5-6. И в это время мы посещали разные места. Я успела за время Алтая что только не сделать - я на вертолете летала...На сплаве сплавлялась, рафтингом занималась. На троллее пролетела, на моторной лодке каталась. Ездили на другой остров - на Патнос, очень красивое место.Лечебное голодание, это вообще не про похудение. Многие меня спрашивали, постоянно - на сколько же ты похудела? Ну, да, похудела на 6 кг. Потом еще чуть больше, когда выходила. И сейчас поддерживаю свой вес. Но самой цели у меня такой не было. Мне хотелось обнулиться и замедлиться.И сейчас я снова продолжаю профилактику водных дней. И решила для себя, что каждый понедельник, так как загруз еды в выходные, в пятницу, начинается разгульное питание..Все полностью изменилось! Я даже не ожидала от себя, что я такая буду и приеду. Мало того, чтобы просто поголодать.. Самое важное, это ВЫХОД из голодания. Половину этого срока ты выходишь жестко. И меня это так затянуло, я поняла, что месяцок-другой не хочу употреблять мясо, запрещенку, типа алкоголя, фаст-фуд я и не упоминаю. Я сейчас максимально на растительной пище. Ограничила себя от мясных продуктов.Я хочу повторить этот опыт. И хочу повторить его более длительный срок. Там было 8 дней, а я хочу две недели просидеть на воде. И я думаю, мне легко это будет.. И очень хочу съездить там на Марсовое поле. Это волшебное место".