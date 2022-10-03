И новости спорта. Футбольный клуб Муром по итогам 14-го тура первенства России, возглавил...

И новости спорта. Футбольный клуб "Муром" по итогам 14-го тура первенства России, возглавил турнирную таблицу.С минимальным преимуществом коллектив с берегов Оки обыграл костромской "Спартак". Единственный гол был забит на 18-ой минуте. Дмитрий Сысуев в касание пробил точно в левый верхний угол ворот.Обойти ивановский Текстильщик муромлянам помогло владимирское "Торпедо".Черно-белые в домашнем матче отняли очки у лидера. Владимирскиефутболисты дважды выходили вперед, нокаждый раз ивановцы отыгрывались- 2-2. Голы на счету Дмитрия Хохлова и ИгоряРодионова. На текущий момент "Муром" с 31 очком идет напервом месте, в трех очках от них - "Текстильщик", но у ивановцев одна игра в запасе, "Торпедо" с 20-ю очками натретьем месте.