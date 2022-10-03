Такой Василису Премудрую вы еще не видели. Работа владимирской мастерицы - удивительная кукла -...

Такой Василису Премудрую вы еще не видели. Работа владимирской мастерицы - удивительная кукла - попала в финал международного конкурса авторских кукол "История моды".Сейчас Василиса уже в Москве, но Вести успели застать ее во Владимире. Елена Дьячкова, создательница шедевра, рассказала нам о секретах своего мастерства.Настоящие жемчуг, нефрит, коралл и перламутр. На Царевне сегодня все лучшее и сразу - она невеста. В руках золотая стрела, за спиной волной струится фата. Такой Василису-Премудрую еще ни видел никто. В праздничном наряде она в образе Лягушки.Елена Дьячкова, художник-кукольник, дизайнер:- Мне хотелось подать оригинально образ Василисы, не изменяя своему интересу к анималистичным формам, скажем так. Потому что большинство моих кукол - это именно животные.Вокруг головы невесомые стрекозы, ракушки и кубышки. Интересно, что последних на эскизе не было. По итогу же, именно эти желтые цветы задали тон наряду, разбавив запланированные красные бусины и камни. Какой будет кукла, рассказывает Елена, она не знала до самого конца. Элементы то и дело добавлялись и видоизменялись. Но любой наряд, конечно, важно подать. А царский - с особым достоинством. Потому над выражением лица лягушки пришлось потрудиться.Елена Дьячкова, художник-кукольник, дизайнер:- Лягушка - момент такой, что можно сделать ее более пучеглазой, она будет комична. Либо она будет нелепа. А все-таки при таком одеянии и мордаха должна выглядеть презентабельно. Поэтому у нее более заостренный нос, когда я ее долепила, я ей сделала носик как будто вздернутый. И голова у нее немного выше поднята. Естественно стилизован ротик - у нее губки появляются.Голова и руки сделаны из пластика Ла Долл. Он содержит очищенную пемзу, тальк, бамужную целлюлозу и волокна. Тонкая структура позволяет создать идеально гладкую поверхность. У Царевны-Лягушки кожа получилась сияющей - будто чуть влажной. Хоть и царская особа, но все же Лягушка.Размер куклы, говорит мастерица, диктовал трон. Он тоже заслуживает особого внимания.Елена Дьячкова, художник-кукольник, дизайнер:- Это уменьшенная копия настоящего кресла привратника, историческая форма, кресло с куполом. Сейчас оно на волне популярности. Это делает у меня муж Евгений. Это настоящий бук, то есть его работа в том, чтобы создать это кресло, покрасить его, оббить. Он делает все так же, как и с большими настоящими креслами.У Елены уже был опыт участия в показах, но в этот раз, номинируясь на масштабный престижный конкурс "История моды", не могла избавиться от сомнений, скромно делится дизайнер.Елена Дьячкова, художник-кукольник, дизайнер:- У меня не такой большой опыт в куклах. И особенно в пошиве одежды. Куклы меня этому учат, скажем так. Я никогда до этого не шила. И мне это казалось вообще чем-то очень далеким от меня. Например, в этой работе первое, с чем я столкнулась, это кутюрная вышивка.Тончайшие рукотворные узоры украшают оплечье и верхний слой платья. Нижний сшит из винтажного индийского шелка - сари начала 20 века. Владимирская конкурсантка предстанет перед гостями Международного салона кукол в начале октября.Как и работа мастерицы из Гусь-Хрустального. Елена Головкина прошла отбор с композицией "Восхождение маленького чёрного платья". Как говорит сама автор, главная идея - показать именно обновление всей женской моды благодаря легендарной Коко Шанель. Конкуренция серьезная.Но у наших мастериц есть все шансы на успех. Царевна-Лягушка, говорит ее создательница, смотрит в свое будущее уверенно. Ее голова намеренно сделана статичной - не вертится по сторонам. Негоже царской особе отвлекаться.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".