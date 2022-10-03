3 октября состоится торжественное открытие школы креативных индустрий. На базе Владимирского...

3 октября состоится торжественное открытие школы креативных индустрий. На базе Владимирского областного колледжа культуры и искусства создан образовательный центр дополнительного образования детей 12-17 лет в сфере культуры и искусства, медиа и коммуникаций, дизайна и цифровых технологий, который даёт новые возможности обучения творческой молодёжи. Об этом сообщает Администрация Владимирской области.В школе будут обучаться 120 детей на бюджетной основе и 36 ребят – платно.В колледже подготовлены новые помещения, укомплектован штат сотрудников, среди которых действующие специалисты из различных сфер креативных индустрий, осуществлён набор учащихся, составлены рабочие программы студий анимации и 3D-графики, фото- и видеопроизводства, графического дизайна, звукорежиссуры и звукового дизайна.Фото: https://www.pxfuel.com/