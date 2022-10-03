Во Владимирской области сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в умышленном...

Во Владимирской области сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В дежурную часть Муромского линейного отдела полиции на транспорте поступило сообщение от вахтера гостиничного комплекса г. Навашино Муромского района о том, что один из проживающих общежития нанес проникающее ранение в живот другому гостю.В ходе разбирательства выяснилось, что конфликт между мужчинами возник, когда они вместе выпивали. Потерпевший – 45-летний житель Чувашской Республики был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте по горячим следам задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений гражданину – 55-летнего жителя Чувашской Республики.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, рассказали в пресс-службе Владимирского ЛО МВД России на транспорте.Фото: Pexels.com