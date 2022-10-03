На сегодня количество неправомерно мобилизованных во Владимирской области достигло 80 человек,...

На сегодня количество неправомерно мобилизованных во Владимирской области достигло 80 человек, рассказал на сегодняшней пресс-сконференции облвоенком Юрий Гусаров.Эти случаи стали предметом тщательного разбирательства, - пояснил он. - В основном это оказались граждане, имеющие хронические заболевания.Напомним, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях заявил, что все сообщения о неправомерной мобилизации берет под свой контроль.Подробности - в вечернем выпуске "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото https://www.pxfuel.com/