Уже год компания Павла Попова возрождает и совершенствует парфюмерное дело в России. Он лично...

Уже год компания Павла Попова возрождает и совершенствует парфюмерное дело в России.Он лично составляет ароматы по мотивам уже известных духов и разрабатывает собственную эксклюзивную линейку. С аромамастерами познакомилась наша съемочная группа.Шафран, жасмин и минерал янтаря - судогодской модели Марине Лукьяновой по душе ароматы цветущего востока. Идеальное звучание вкупе с доступной ценой она нашла в линейке парфюмов компании MARSO.Марина Лукьянова, вице-миссис Россия Europe 2022:- В MARSO меня привел один аромат. Я изначально с этой компанией и познакомилась, потому что узнала, что он там есть. Это аромат Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian. В MARSO это номер U202.Если аромат покупать в магазине, он стоит около 70-ти тысяч рублей. Я считаю, что нецелесообразно вкладывать так много. За 70 тысяч в MARSO можно купить коллекцию. При этом качество абсолютно идентичное.Цветы и фрукты или дерево и кожа... В парфюмерной линейке компании представлены мужские, женские и унисекс-ароматы. Это условная классификация: современные парфюмы взаимозаменяемы и обращены не к гендеру, а к личности. Чем эмоциональнее человек, тем обширнее его парфюмерный гардероб, - рассказывает аромастилист Ольга Надеинская. Его составляют, как минимум, пять ароматов. Кстати, эссенции для духов MARSO производятся во Франции и разливаются в России.Ольга Надеинская, аромастилист:- Выделяют ароматы как утренние для пробуждения, для бодрости. Ароматы дневные, деловые, но здесь уже будет зависеть от того, какая сфера деятельности у человека. Есть ароматы вечерние расслабленные, т.е для такого свободного время препровождения в семьей, шопинга, посещения кафешек, прогулок и т.д. Есть ароматы вечерние сексуальные для особых и торжественных случаев. Есть ароматы для релакса.Духи MARSO способны молодить, стройнить, дисциплинировать... В линейке ароматы "смокинг", "космическая пыль", "роса и молоко". Мир парфюмерии - это мир компонентов и образов, - считает президент компании, парфюмер Павел Попов. Он знает всё об ароматрендах. Среди его сегодняшних разработок: ароматы мягкой кожи, льна, минеральной розы....Павел Попов, президент компании MARSO:- Я являюсь парфюмером компании, то есть это мое детище. Каждый продукт создан непосредственно мной, и я отвечаю перед нашими клиентами, нашими покупателями за качество этой продукции. Ароматы - по мотивам. Также сейчас мы занимаемся разработкой уникальных ароматов. Это всегда, конечно, идея, образ, и ты начинаешь к этому образу идти.Ароматы в продаже:г. Владимир, Б. Московская 19, салон Русский лëн, ул. Горького, 67, цветочный бар Ki Ki, ул. Мира, 25, ТЦ «ЭРА-2000», 2 этаж (89056103308, Марина)Елена, 89042612703г. Ковров, ул Строителей 28, студия красоты ВИКТОРИг.Судогда, ул. Коммунистическая, 2, студия красоты MARGOПослушать и приобрести ароматы коллекции компании MARSO можно у дистрибьюторов - по адресам, указанным на экране. Для продавцов действует особая система вознаграждений: кэшбэк, подарки, поездки, а главное - приятное общение и путешествие в незабываемый мир запахов, которые раскрываются и помогают раскрыться.Любовь Клюквина, Егор Герасимов, Вести-Владимир.