Министерство здравоохранения Российской Федерации подвело итоги федерального конкурса под названием...

Министерство здравоохранения Российской Федерации подвело итоги федерального конкурса под названием «Лучшие корпоративные и муниципальные программы Общественного здоровья». Главная цель проекта – выявление и популяризация лучших программ развития Общественного здоровья и формирования профильных сообществ в регионах нашей страны.Определение наиболее достойных участников проходило по трём номинациям: «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья», «Лучшая муниципальная программа укрепления общественного здоровья» и «Здоровый моногород». В каждой из них определялись лауреаты первой, второй и третьей степеней. Среди победителей оказались и Вязники.В Вязниках был построен современный спортивный комплекс, в различных микрорайона появились площадки для занятий физической культурой на свежем воздухе и воркаутом, около образовательных учреждений созданы многофункциональные стадионы, работают всевозможные кружки и секции, в которых могут заниматься как дети, так и взрослые.По итогам конкурса опыт Вязниковского района будет обобщён в специальном сборнике работ. Также представители нашей территории получат возможность обменяться своими наработками в рамках Всероссийского форума по теме укрепления общественного здоровья, а территория сможет претендовать на дополнительные гранты и преференции для дальнейшей работы.Фото: https://www.pxfuel.com/