Инфекционный госпиталь: готовим оснащение, - сообщил в своем тг-канале губернатор Владимирской...

"Инфекционный госпиталь: готовим оснащение", - сообщил в своем тг-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Утром заехал на стройку инфекционного госпиталя при ОКБ посмотреть, как продвигаются работы. Бываю здесь еженедельно, ведь мы в активной фазе завершения строительства, - рассказал глава региона. - Поручил заранее закупить оборудование. Все процедуры необходимо провести до конца ноября. Это позволит запараллелить процессы поэтажного ввода здания в эксплуатацию с установкой оборудования.Ставлю задачу сдать объект до конца года. Продолжу держать все работы на объекте под личным контролем, подчеркнул Авдеев.Напомним, инфекционный корпус ОКБ -один из важнейших проектов в сфере здравоохранения нашей области. Решение о строительстве было принято в конце прошлого года. Тогда же и начались работы. Многим казалось, что к моменту постройки ковидария коронавирус отступит и новое отделение останется невостребованным. Но прошел год, и в регионе поднимается новая волна болезни. На текущий момент суточная заболеваемость коронавирусом держится в пределах пятисот человек в день.Фото тг-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева