Вскрылись новые подробности работы Константина Меладзе и его звездного состава.
Вскрылись новые подробности работы Константина Меладзе и его "звездного состава".
В сети стали
распространяться новые слухи о работе Константина Меладзе и "Золотого
состава" группы "ВИА-Гра" — Веры Брежневой, Анны Седаковой и
Надежды Грановской. Согласно новой информации, Константин Меладзе специально
набирал бедных украинских девочек, а затем создавал из них настоящих красоток.
Звездный продюсер Сергей Лавров вспомнил, как Меладзе наживался на девочках из группы, организовывая так
называемые "частные корпоративы". По словам шоумена, в те времена ценник на выступление группы доходил до 25 тысяч евро. Среди заказчиков были известные
миллиардеры, которые хотели, чтобы девушки пели специально для них. Кроме
этого, по слухам, участницы группы соглашались и на интимные встречи с мужиками
— тет-а-тет выступления и мероприятия.
Конечно, никакого
подтверждения таким фактам нет и, скорее всего, не будет. Интересно, что
повторить успех "золотого состава" Константину Меладзе больше не
удалось. Все последующие коллективы были менее и менее известны. Однако,
благодаря работе в группе прославились многие артистки. Среди бывших подопечных
Константина Меладзе Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Ольга Романовская (Корягина).