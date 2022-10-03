Вскрылись новые подробности работы Константина Меладзе и его звездного состава.

Вскрылись новые подробности работы Константина Меладзе и его "звездного состава".В сети сталираспространяться новые слухи о работе Константина Меладзе и "Золотогосостава" группы "ВИА-Гра" — Веры Брежневой, Анны Седаковой иНадежды Грановской. Согласно новой информации, Константин Меладзе специальнонабирал бедных украинских девочек, а затем создавал из них настоящих красоток.Звездный продюсер Сергей Лавров вспомнил, как Меладзе наживался на девочках из группы, организовывая такназываемые "частные корпоративы". По словам шоумена, в те времена ценник на выступление группы доходил до 25 тысяч евро. Среди заказчиков были известныемиллиардеры, которые хотели, чтобы девушки пели специально для них. Кромеэтого, по слухам, участницы группы соглашались и на интимные встречи с мужиками— тет-а-тет выступления и мероприятия.Конечно, никакогоподтверждения таким фактам нет и, скорее всего, не будет. Интересно, чтоповторить успех "золотого состава" Константину Меладзе больше неудалось. Все последующие коллективы были менее и менее известны. Однако,благодаря работе в группе прославились многие артистки. Среди бывших подопечныхКонстантина Меладзе Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Ольга Романовская (Корягина).