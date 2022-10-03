Назначен новый руководитель регионального УМВД. С соответствующим заявлением 3 октября выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По указу президента Владимира Путина

Назначен новый руководитель регионального УМВД. С соответствующим заявлением 3 октября выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По указу президента Владимира Путина руководить ведомством будет полковник полиции Валерий Медведев. Свою службу он начал около 30 лет назад следователем в Краснодарском крае. Позднее стал руководить следственным отделом. В обращении к министру он пообещал исправно выполнять свою