Молодые ученые - выпускники ВлГУ - представили на архитектурном фестивале в Москве уникальный...

Молодые ученые - выпускники ВлГУ - представили на архитектурном фестивале в Москве уникальный композитный материал собственного производства, который можно использовать для реставрации и возрождения традиций белокаменного зодчества. В его основе - доломит, добытый в Дюкинском и Мелеховском карьерах.Рецептура материала позволяет изготовить из него объекты любой формы, они будут легкими, прочными и износостойкими. Чтобы наглядно продемонстрировать свойства композита, специалисты владимирского архитектурного ателье привезли на выставку шестиметровое "Древо жизни". Монументальную, но притом довольно по-своему изящную скульптуру. Создатели уверяют: долговечность материала измеряется сотнями лет. И в этом он, возможно, превосходит даже белый камень. Добавлю, что минувшим летом студенты строительной кафедры ВлГУ также представили еще одну разработку. Специальный состав для санации и реставрации белого камня, близкий по структуре к известняку.