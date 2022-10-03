Жительница Красной Горбатки пострадала на пожаре в собственном доме. ЧП произошло 2 октября в доме на улице Пионерская. На вызов оперативно выехали 2 спецмашины и семеро огнеборцев. К их

Жительница Красной Горбатки пострадала на пожаре в собственном доме. ЧП произошло 2 октября в доме на улице Пионерская. На вызов оперативно выехали 2 спецмашины и семеро огнеборцев. К их приезду из-под кровли дома валил дым. Огонь потушили на 30-ти квадратных метрах. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области По информации дознавателей МЧС России предварительная причина пожара