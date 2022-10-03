На прошлой неделе во Владимире отремонтировали 88 уличных светильников, - сообщает пресс-служба городской администрации.

На прошлой неделе во Владимире отремонтировали 88 уличных светильников, - сообщает пресс-служба городской администрации. Неполадки выявили дежурные.Около ДК молодёжи заменили 25 торшеров. 32 светильника заработали в парке Пушкина, ещё по 12 на Нижней Дуброве и Верхней Дуброве. Ранее коммунальщики отремонтировали ещё 15 уличных фонарей.Городские власти рекомендуют горожанам сообщать о неработающих уличных фонарях в МКУ «Благоустройство». Номер телефона горячей линии: 8 (4922) 43-21-33.