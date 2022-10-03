По сравнению с прошлым годом темпы реализации программы реновации в Москве увеличились почти в пять раз. С июля по сентябрь расселено 50 ветхих домов во всех округах города.

По сравнению с прошлым годом темпы реализации программы реновации в Москве увеличились почти в пять раз. С июля по сентябрь расселено 50 ветхих домов во всех округах города.Больше всего домов – девять – расселили в Восточном административном округе. На юго-востоке и в Новой Москве – по восемь."На севере — семь, на юго-западе столицы в новые квартиры переехали жители шести домов", – сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.Темпы реализации программы постоянно увеличиваются, отметил чиновник. Он напомнил, что за аналогичный период прошлого года расселено 11 ветхих зданий.Ранее руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин , что с начала текущего года в эксплуатацию ввели 30 новостроек в 11 округах. Под заселение передано 14 домов. В них переедут свыше 30 тысяч человек, уточнил он.В конце сентября , что в рамках программы реновации переселение из 531 ветхого зданий начали 90 тысяч человек. Из них 73 тысячи уже получили квартиры в новостройках.Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включили 5175 домов. Большую часть из них построили в 1950-1960-е годы прошлого века.Сейчас идет первый этап реновации. Переселение всех жителей пятиэтажек завершится в 2032 году.Квартиры в новостройках передаются под заселение с полной отделкой класса комфорт. Площадь в домах по реновации на 30% больше, чем в старых зданиях.Новые дома строят в максимальной близости от старых. Переселенцам не придется менять привычную среду обитания. Они продолжат пользоваться теми же магазинами, социальными объектами и местами отдыха.