В минувшие выходные, пользуясь теплой погодой, в леса за грибами потянулись пенсионеры. А вот с...

В минувшие выходные, пользуясь теплой погодой, в леса за грибами потянулись пенсионеры. А вот с возвращением домой у некоторых их них возникли серьезные проблемы.Спасатели поднялись на поиск заблудившихся сразу в трех районах Гусь-Хрустальном, Гороховецком и Юрьев-Польском. Всех пропавших удалось оперативно найти живыми, рассказали поисковики в ВК Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области.Так, 71-летнего жителя Юрьев-Польского Владимира Александровича, который ушел за грибами 1 октября, до поздней ночи искали 11 человек.Погода на то время - ливень с сильным ветром. Его одежда и обувь просто не рассчитаны на длительное нахождение в холодном лесу под проливным дождем. Слышимость при такой погоде очень плохая. Плюс сложнопроходимый лес.И вот уже ближе к трем часам утра о явно различимом отклике (предположительно в 600-700 метрах) доложила сначала одна, а потом и совсем другая поисковая группа. Минут сорок длилось ожидание, пока третья лиса продиралась сквозь «мордохлест» и наконец сообщила по рации долгожданное: «Мы дошли до Владимира Александровича. Он жив, немного замерз, но - в порядке».Поисковики укутали Владимира Александровича спасодеялом, напоили теплым чаем, пока три другие группы шли к месту нахождения потерявшегося, чтобы помочь в эвакуации.ОМВД оперативно прислал машину и сотрудников, которые, в том числе, тоже пошли в лес — помочь, если потребуется нести человека на носилках."Владимир Александрович проявил себя очень мужественным человеком: несмотря на боль в ноге и усталость, наотрез отказался от носилок и шел сам, опираясь на палочку и руки поисковиков. И ни разу не пожаловался, что ему тяжело. Из-за сложной проходимости леса эвакуация продлилась полтора часа. У штаба уже ждали плачущие от счастья родные. Сейчас Владимир Александрович с ними, в безопасности" - рассказали спасатели-добровольцы.ПСО «ЛизаАлерт» во Владимирской области благодарит сотрудников ОМВД по Юрьев-Польскому району за конструктивное взаимодействие. И каждого из 11-ти добровольцев, выехавших на этот поиск: "Все вместе - вы спасли человека!"Фото Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области.