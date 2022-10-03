В 07:10 02 октября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу:...

В 07:10 02 октября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. Пионерская, д. 6, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из-под кровли жилого дома. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв.В результате пожара пострадала женщина 1964 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Причины пожара устанавливаются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/