В народном календаре 3 октября – Астафьев день, Астафий-ветряк, Астафьевы ветры. Евстафий...

В народном календаре 3 октября – Астафьев день, Астафий-ветряк, Астафьевы ветры. Евстафий происходил из знатного рода и был богат. Его талант и храбрость были столь велики, что одно его имя приводило врагов в трепет.Считалось, что в этот день нужно обязательно проветрить всю одежду на улице, подставить ее под солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды. Кроме того, следует прислушаться к своему организму. Если у вас напряжена шея, значит на ней висят лишние обязанности, меняйте профессию или цель в жизни. Дискомфорт в спине значит, что вам нужно больше отдыхать, а в ногах – к смене образа жизни на более активный. Если зажаты руки, сделайте что-то, о чем давно мечтали.Не рекомендуется в день Астафия покупать новые вещи, так как они принесут неудачу. Согласно поверью, как только их наденешь, сразу же случится какая-то беда или обман: могут украсть деньги, втянуть в аферу или же подставить.Что нельзя делать:Нельзя стряхивать воду с вымытых рук на пол дома, нужно насухо их вытереть.Не нужно говорить плохие слова, угрожать, проявлять злобу, проклинать. Всё сказанное к самому человеку вернётся.Не стоит дать подарки, т.к. можно испортить отношения с человеком, которому вы их преподнесете. Однако можно дарить деньги.Нельзя, чтобы за столом находилось одновременно 13 человек – к беде в доме.Не стоит 3 октября пересчитывать мелочь – это верная примета к денежным проблемам и неприятностям с начальством.Народные приметы:Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро.Южный ветер дует – в следующем году будет отменный урожай озимых.Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.Фото: https://www.pxfuel.com/