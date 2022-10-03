В народной традиции этот день носил название Трофима пчеловода. Святые Савватий и Зосим считаются...

В народной традиции этот день носил название Трофима пчеловода. Святые Савватий и Зосим считаются покровителями пчел и пчеловодов. Поэтому со 2 по 10 октября (Савватий-пчеловод) проходит пчелиная девятина. В это время работают на пасеке, собирают мед, подготавливают улья к зимовке.Считалось, что в этот день нельзя заводить новые знакомства, поскольку они могут сильно навредить личной жизни, а также карьере. Если есть возможность, то лучше их избегать. Также согласно древней народной примете, нельзя обижать животных. Поверье предупреждает: человек, нарушивший этот запрет, рискует получить травму или привлечь к себе тяжелую болезнь.Что делать нельзя:Нельзя обижать животных;Нельзя садиться за стол, пока не будет выпит стакан теплой воды с ложкой меда;Нельзя лениться;Не рекомендуется делать маникюр, педикюр и стрижку. Все эти процедуры могут отрицательно сказаться на здоровье – появятся проблемы с кожей, начнутся воспалительные процессы;Нельзя тратить случайно найденные деньги, иначе и все остальные финансы так же быстро уйдут.Народные приметы:Если в этот день ветер с юга – будет хороший урожай озимого хлеба на следующий год.Высокий бурьян – к обилию зимой снега.Осенний утренний иней – к сухой и ясной погоде.Утром надо было обязательно съесть чайную ложку меда и запить ее теплой водой – это лекарство от всех болезней.Вечером пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед.Если в этот день посмотреть в глаза избраннику, то он, по народной примете, непременно откликнется на такой призыв.Фото: https://www.pxfuel.com/