В народной традиции этот день носил название Трофима пчеловода. Святые Савватий и Зосим считаются...
В народной традиции этот день носил название Трофима пчеловода. Святые Савватий и Зосим считаются покровителями пчел и пчеловодов. Поэтому со 2 по 10 октября (Савватий-пчеловод) проходит пчелиная девятина. В это время работают на пасеке, собирают мед, подготавливают улья к зимовке.
Считалось, что в этот день нельзя заводить новые знакомства, поскольку они могут сильно навредить личной жизни, а также карьере. Если есть возможность, то лучше их избегать. Также согласно древней народной примете, нельзя обижать животных. Поверье предупреждает: человек, нарушивший этот запрет, рискует получить травму или привлечь к себе тяжелую болезнь.
Что делать нельзя:
Нельзя обижать животных;
Нельзя садиться за стол, пока не будет выпит стакан теплой воды с ложкой меда;
Нельзя лениться;
Не рекомендуется делать маникюр, педикюр и стрижку. Все эти процедуры могут отрицательно сказаться на здоровье – появятся проблемы с кожей, начнутся воспалительные процессы;
Нельзя тратить случайно найденные деньги, иначе и все остальные финансы так же быстро уйдут.
Народные приметы:
Если в этот день ветер с юга – будет хороший урожай озимого хлеба на следующий год.
Высокий бурьян – к обилию зимой снега.
Осенний утренний иней – к сухой и ясной погоде.
Утром надо было обязательно съесть чайную ложку меда и запить ее теплой водой – это лекарство от всех болезней.
Вечером пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед.
Если в этот день посмотреть в глаза избраннику, то он, по народной примете, непременно откликнется на такой призыв.
Фото: https://www.pxfuel.com/