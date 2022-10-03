Муромской городской прокуратурой установлено, что по состоянию на 1 августа диспансерном учете в...
Муромской городской прокуратурой установлено, что по состоянию на 1 августа диспансерном учете в Муромском наркологическом диспансере с диагнозами «Синдромом зависимости от алкоголя», «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Пагубное употребление алкоголя» состоит более 100 человек.
При этом, выявлены факты наличия у 10 из указанных граждан полученных до постановки на учёт прав на управление транспортными средствами различных категорий, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В связи с тем, что выявленные факты представляют угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, Муромским городским прокурором в суд направлены административные исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами граждан, страдающих алкогольной зависимостью.
Исковые заявления прокурора удовлетворены.
Решения не вступили в законную силу.
Фото https://www.pxfuel.com/