Муромской городской прокуратурой установлено, что по состоянию на 1 августа диспансерном учете в...

Муромской городской прокуратурой установлено, что по состоянию на 1 августа диспансерном учете в Муромском наркологическом диспансере с диагнозами «Синдромом зависимости от алкоголя», «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Пагубное употребление алкоголя» состоит более 100 человек.При этом, выявлены факты наличия у 10 из указанных граждан полученных до постановки на учёт прав на управление транспортными средствами различных категорий, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В связи с тем, что выявленные факты представляют угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, Муромским городским прокурором в суд направлены административные исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами граждан, страдающих алкогольной зависимостью.Исковые заявления прокурора удовлетворены.Решения не вступили в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/