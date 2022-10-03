Коллеги Ивана Урганта рассказывают о тяжелых эмоциях и переживаниях ведущего.

Коллеги Ивана Урганта рассказывают о тяжелых эмоциях и переживаниях ведущего.Иван Ургант, автори ведущий ток-шоу "Вечерний Ургант", один из многих артистов, прямозаявивших о своей позиции. Весной этого года он спешно покинул Россию, опубликовав в социальных сетях неоднозначную фотографию. Однако, Ургант не началполноценную карьеру за рубежом, в отличие от некоторых коллег.Как передает, после начала февральских событий Иван Ургант буквально бросился вноги украинскому артисту Потапу и по телефону просил прощения за действия своей страны."Он сказал втрубку: "Простите!". Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех,за всю Украину", — рассказывает о разговоре Алексей Потапенко (наст. имяартиста). Зареванный Ургант никак не прокомментировал этот звонок артисту, каки другие новости на эту тему.Как сталоизвестно, Иван Ургант вновь вернулся в Россию после продолжительной поездки в Израиль.Вместе с Кристиной Орбакайте ведущий ходит по театрам, возвращаясь к привычнойжизни. Однако, неизвестно, вернется ли на экраны вечернее шоу артиста.Ранее ДмитрийПесков назвал Ивана Урганта "большим патриотом", несмотря на всевысказывания шоумена.