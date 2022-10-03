Чем запомнится минувшая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. В нашем...

Чем запомнится минувшая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. В нашем эфире- важные сетевые кадры последних семи дней.Герои спецоперации Z, помощь защитникам Отечества, богатыри на внедорожниках и вальяжный судогодский гусь. Сетевое за неделю - прямо сейчас.В большинстве пабликов региона- слова поддержки нашим ребятам, которые призваны по частичной мобилизации. Земляки объявляют сборы. Привозят посылки в учебный центр. Отликнулись сотни и сотни людей.Видео от Анны Ивановой. Гусевчане делятся кадрами проводов настоящих мужчин для выполнения государственных задач. В ролике звучит легендарная цоевская "Кукушка".– Солнце мое, взгляни на меня! Моя ладонь превратилась в кулак.Судогда ТВ. Эта же композиция-символ звучит и в Судогда ТВ.– И если есть порох, дай огня!А резервисты, как к примеру, ребята из Гусь-Хрустального района искренне благодарят за поддержку. Эти фото также подбодрят родственников.Подслушано в Гусе. "Вот такой обед в Коврове у наших парней сегодня"Пользователь Денис Князев на своей странице делится роликом "Герои спецоперации Z". Видео со страницы Дениса Князева. Это рассказ об Ирине Одиноких. Она- гвардии сержант, операционная сестра хирургического отделения. Как и другие военные медик, она оказывает неотложную медицинскую помощь в полевых госпиталях. Работа на передовой требует мужества и самоотдачи, которых девушке не занимать.– Оказывала помощь раненым, участвовала в различных операциях. Мы оказали помощь многим военнослужащим.А друзья программы "Вести-Владимир"- богатыри на внедорожниках из клуба "4 WD Владимир" рассказывают о нашей совместной поездке в Кольчугинский район. Где в урочище Святково, там где строит старинная Крестовоздвиженская церковь, появится мемориал Z в честь подвига всех российских защитников, участников специальной военной операции.– Все впереди и вперед, рота прет наша, прет.Фото Кирилла Соколова. Кирилл Соколов на свой странице рассказывает об открытии возрожденного мемориала "Непокоренные" в Краснодоне. Восстановлена и историческая справедливость. Одному из организаторов "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу Президент присвоил звание Героя России посмертно.В сети - размышления об итогах референдумов. Видео от Василия Теркина. Пользователи - это видео со страницы Василия Теркина- вспоминают знаковые фильмы. В главной роли- народный артист России Сергей Безруков.– В общем, мы хотели, чтобы вы нас приняли к себе и дали право ссылаться на вас при решении разных там вопросов. Ладно, считайте, что работаете с нами. Что такой мятый? Поприставали немного, понятно.Музей-заповедник Александровская слобода. Музей-заповедник "Александровская слобода" принимает участие в межмузейной акции "Воины Сталинграда". И рассказывет о подвиге одного из героев- Анатолия Ивановича Куликова.Аккаунт департамента здравоохранения. Департамент здравоохранения рассказывает о введении современного рентген- аппарата в Камешковской ЦРБ.Подслушано во Владимире. В Подслушано во Владимире- коммунальный сигнал. Вот такие трубы возле проходной ТЭЦ.Киржач экологичный. В Киржач экологичный- отчет о совместной уборке в парке "Шелковица" вместе с Активным Киржачом. Всем мира и добра!Суздаль. Город-сказка. Сообщество Суздаль Город-сказка делится постом Натальи Щекуновой. Прогулки по городу -музея. Осенний Суздаль прекрасен.Киржач онлайн. Это снимок из Киржач онлайн. Осеннее озеро Крутое. А гусевский паблик. Трофеи тихой охоты. Это- ночная гостья с улицы Чайковского во Владимире.Подслушано во Владимире. Это совенок, который появился на одном из участков в Богослово. А в финале обзора- видео от Судогда ТВ.Судогда ТВ. Под названием Судогодский гусь. Он вальяжно прогуливается по Судогде, никуда не торопится, и переходит улицу только по зебре.– Иду навстречу цветным витринам, мимо пролетают дорогие лимузины...Ваших фото и видео мы ждем в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК Владимир ВКонтакте. Следите за нами и в телеграм.Наш девиз неизменен - "Вести – Вместе". До встречи.